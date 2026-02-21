Presunto ajuste de cuentas: Joven de 18 años muere tras recibir "múltiples impactos balísticos" en local de comida rápida

21 feb. 2026 - 09:07 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este sábado, un joven de 18 años falleció tras recibir "múltiples impactos balísticos" al interior de un local de comida rápida en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. La hipótesis de las autoridades en un presunto ajuste de cuentas tras el ataque a un menor de 15 años.

Presunto ajuste de cuentas en Puente Alto

Los hechos ocurrieron a eso de la 01:00 de la madrugada en la intersección de San Pedro con Ichuac, en el sector de Bajos de Mena, cuando la víctima —un joven chileno sin antecedentes— ingresó al local seguido por al menos otros cuatro sujetos que le dispararon y le provocaron la muerte en el lugar.

Previamente, en la misma comuna, se registró el "homicidio frustrado" de un adolescente de 15 años, quien se encuentra en riesgo vital en el Hospital Sótero del Río tras ingresar con lesiones graves provocadas por un arma blanca.

Si bien se trata de dos hechos ocurridos de forma aislada, fuentes de Meganoticias declararon que no se descarta un presunto vínculo —aún en investigación— entre ambos crímenes.

En este contexto, una de las hipótesis preliminares es un presunto ajuste de cuentas, ya que el ataque con arma blanca al menor de 15 años se habría originado en medio de una discusión entre grupos rivales.

A raíz de esto, sujetos vinculados a este adolescente se habrían dirigido al local de comida rápida en donde se encontraría el presunto agresor y allí habrían efectuado los disparos que terminaron con la vida del sujeto de 18 años.

Hay que aclarar que esta es solo una hipótesis preliminar, ya que las autoridades aún no han confirmado oficialmente esto y la investigación sigue en pleno desarrollo por parte del Ministerio Público, el OS9 y el Labocar de Carabineros.

