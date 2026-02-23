"Estoy orgulloso": La sentida reflexión de José Antonio Neme a partir de la imitación de Stefan Kramer

23 feb. 2026 - 14:30 hrs.

La presentación de Stefan Kramer en la noche inaugural del Festival de Viña del Mar 2026, no dejó indiferente a nadie. Mientras en la Quinta Vergara el público se mostró satisfecho con el trabajo del imitador, riendo en varios pasajes de la rutina, los análisis a posteriori han tenido reparos sobre lo que fue el show, en comparación con los espectáculos brindados anteriormente por el mismo Kramer.

Si bien el despliegue del humorista no estuvo marcado por imitaciones y caracterizaciones constantes, como sí lo estuvo su primera vez en este mismo escenario, Kramer no dejó de hacer lo que mejor le resulta: imitar a distintas personalidades tanto nacionales como internacionales.

Una de las interpretaciones más icónicas de la noche fue la que realizó a José Antonio Neme, rostro de Mega que se encontraba, precisamente, en las primeras filas del recinto.

El tiro de cámara mostró al periodista quien se reía de buena gana con la encarnación de un personaje que exaltaba las reacciones que este suele tener en pantalla.

Pasadas las horas, el momento fue abordado por el panel de "Con Gusto a Viña", matinal que se emite al aire por las pantallas de Mega durante estos días festivaleros.

Además de revivir ese pasaje de la rutina, los presentes le preguntaron a Neme cómo se tomaba el hecho de que se hiciera una imitación de él en un escenario tan grande como la Quinta Vergara y que llegó a tener, justamente en la presentación de Kramer un peak de sintonía televisiva de alrededor de dos millones de personas.

Al respecto, el comunicador se mostró de buen humor, destacando que "fue un momento bueno de la rutina", agregando que no se sintió ofendido por la caricatura hecha por Kramer.

"Estoy orgulloso"

"Yo encuentro que todo mi huequerequeo... a ver voy a ser bien claro acá: a mí mi forma de ser no es algo negativo, yo no me ando escondiendo, no ando disimulando y ecualizando mis bromas", dijo.

Agregó que "estoy viejo para tener que pedir disculpas por existir (...) estoy hasta más arriba de la corona que este sea un país (...) que tengamos pedirle perdón al resto por preguntar, por hablar, por bailar, por maraquear, por lo que sea".

"Cuando él (Kramer) se ríe de mí, y yo me río de mí y toda la Quinta se ríe conmigo, estoy gozando de estar vivo". A su vez, Neme aseguró que la prensa le preguntó a posteriori si le molestó la imitación. A lo que él aseguró responder "cómo me va a dar vergüenza ser yo".

"Somos el país de la insatisfacción crónico", reflexionó, sumando que "de repente me tratan de huequereque, de fleto... a mí mi sexualidad no es algo negativo, yo estoy orgulloso de ser fleto porque tengo a alguien que me quiere, porque he tenido relaciones más o menos sanas, porque tengo relaciones sanas con mi familia y me río de mi amaneramiento, no me hago la víctima".

