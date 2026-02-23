¿Te los perdiste? Así puedes revivir los shows de Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli en la primera noche del Festival

23 feb. 2026 - 15:43 hrs.

Ayer domingo 22 de febrero se dio por iniciado el Festival de Viña donde una vez más, artistas de nivel internacional llegaron hasta la Ciudad Jardín para llenar de talento la Quinta Vergara.

Fue así como Gloria Estefan comenzó la fiesta con sus icónicas canciones dejando al público completamente enloquecido con sus grandes éxitos y por sobre todo por su calidad musical.

Después fue el turno del humor: el encargado de cortar la cinta para los comediantes fue Stefan Kramer, imitador que, con una propuesta más íntima, ofreció un show distinto al que el público estaba acostumbrado. Sin embargo, eso no fue impedimento para satisfacer al público de la Quinta Vergara que reconoció al imitador con los respectivos galardones.

Finalmente, el telón lo bajó Matteo Bocelli, italiano que no decepcionó a su fanaticada, que esperó lo que fuera necesario para poder disfrutar de la performance del cantante.

¿Cómo revivir la primera noche del Festival de Viña 2026?

Gloria Estefan

Si te perdiste su show o simplemente quieres repetirlo, aquí te enseñamos como hacerlo a través de Mega Go, donde podrás revivir todas las presentaciones de todos los artistas y humoristas de Viña las veces que tú quieras.

Debes ingresar a la App de Mega Go (haciendo click en este enlace).

Para poder ver el contenido festivalero debes tener una cuenta creada y ahí podrás seleccionar el show que quieres ver.

Stefan Kramer

Para revivir lo que fue la presentación del humorista, solo tienes que ingresar al sitio web de Mega Go en este link (clic acá).

Recuerda que debes tener una cuenta creada para entrar a la plataforma y seleccionar el show.

Matteo Bocelli

Para ver a Matteo Bocelli debes ir a MegaGo (ingresando a través de este enlace), deber tener una cuenta o registrarte para acceder a su presentación y la de todos los artistas del Festival.

Al estar en la App solo debes seleccionar la presentación que quieras ver y listo.

Todo sobre Festival de Viña