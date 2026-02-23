Detienen a hombre acusado de matar a su hermano tras una discusión familiar
¿Qué pasó?
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 43 años por su presunta participación en la muerte de su hermano, hecho ocurrido en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana.
De acuerdo a los antecedentes entregados, el crimen ocurrió el pasado 27 de diciembre de 2025, cuando el acusado habría atacado con un arma cortante a su familiar, de 48 años, tras una discusión.
La detención del imputado
El subinspector Alexis Mora, de la Brigada de Homicidios (BH) Sur, indicó que la mañana de este martes personal de la unidad especializada logró la detención del imputado.
De acuerdo al detective, el hombre, de nacionalidad chilena, es acusado del "delito de homicidio con arma cortante, ocurrido el 27 de diciembre del año 2025 en Pedro Aguirre Cerda, en la población La Victoria".
La autoridad policial añadió que el presunto agresor ocasionó la muerte de su hermano "al interior de su domicilio".
"En virtud de las diligencias efectuadas y el trabajo científico-técnico del sitio del suceso, fue posible ubicar el domicilio actual del imputado, logrando materializar su detención", expuso.
