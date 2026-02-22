Lo dispararon cuando se subía a su moto y lo siguieron hasta su casa para rematarlo: Investigan brutal crimen en San Bernardo

22 feb. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en esclarecer un crimen por arma de fuego ocurrido la tarde de este domingo en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, un hombre fue atacado a disparos afuera de su domicilio y posteriormente fue seguido hacia el interior del inmueble para darle muerte.

Hombre fue asesinado mientras se subía a su motocicleta

El comisario Ricardo Acuña, de la Brigada de Homicidios (BH), explicó que, de acuerdo a información preliminar, la víctima, mientras abordaba una motocicleta afuera de su vivienda, "un sujeto que se bajó de un vehículo le efectuó al menos cuatro impactos balísticos".

"La víctima trató de refugiarse en su domicilio", continuó el detective; sin embargo, el agresor lo siguió hasta el interior del inmueble "y le volvió a impactar por lo menos dos impactos balísticos en su cuerpo".

El comisario indicó que, por ahora, se está levantando evidencia balística, analizando las cámaras de televigilancia. "Lo ideal es tratar de establecer el móvil y la dinámica que, más o menos, ya está establecida", agregó.

Víctima tenía antecedentes penales

Aunque recién se está examinando el cuerpo, Acuña sostuvo que la víctima tuvo impactos, al menos, en la zona del tórax. "Se está tratando de establecer si existe algún otro tipo de heridas o si alcanzó a haber un forcejeo", añadió.

El detective comentó que al exterior del domicilio habría testigos del hecho. "Eso también está siendo analizado. Se están recopilando los testimonios y las cámaras particulares que tienen algunos inmuebles", expuso.

Acuña dijo que, de momento, no es posible descartar que haya existido una persecución previa al crimen del motociclista. Y acotó que la víctima fue identificada como un hombre de nacionalidad chilena, de aproximadamente 33 años, quien mantenía antecedentes penales.