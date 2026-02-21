Hasta 54 mm de lluvia: Emiten aviso meteorológico por precipitaciones en tres regiones de Chile

21 feb. 2026 - 22:59 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado un aviso meteorológico por precipitaciones normales a moderadas que podrían afectar a tres regiones de la zona norte.



¿Dónde y cuándo se registrarían las precipitaciones?

Según el organismo, el fenómeno meteorológico se presentaría en algunos sectores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, asociado a una inestabilidad atmosférica.

Se espera que las precipitaciones normales a moderadas se registren desde la tarde del domingo 22 hasta la noche del martes 24 de febrero.



¿Cuántos milímetros de lluvia se esperan por región?

Región de Arica y Parinacota

Pampa : 1 a 3 mm el lunes; 1 a 3 mm el martes.

: 1 a 3 mm el lunes; 1 a 3 mm el martes. Precordillera: 8 a 18 mm el domingo; 8 a 18 mm el lunes; 8 a 18 mm el martes.

Región de Tarapacá

Pampa : 1 a 3 mm el lunes; 1 a 3 mm el martes.

: 1 a 3 mm el lunes; 1 a 3 mm el martes. Precordillera: 8 a 18 mm el domingo; 8 a 18 mm el lunes; 8 a 18 mm el martes.

Región de Antofagasta

Precordillera : 5 a 10 mm el lunes; 5 a 10 mm el martes.

: 5 a 10 mm el lunes; 5 a 10 mm el martes. Precordillera salar: 5 a 10 mm el lunes; 5 a 10 mm el martes.

El mapa de las precipitaciones normales a moderadas

Revisa a continuación el mapa que emitió la DMC para graficar dónde se registrarían las precipitaciones normales a moderadas.

¿Qué significa un aviso meteorológico de la DMC?

La DMC emite avisos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos". Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

