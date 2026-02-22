China critica a Estados Unidos por revocar visas a tres funcionarios de Gobierno: "Vuelve a ponerse en posición de dominante"

22 feb. 2026 - 00:26 hrs.

¿Qué pasó?

La Embajada de China en Chile emitió un comunicado para referirse a las sanciones que aplicó Estados Unidos a tres funcionarios de Gobierno, donde uno de los afectados es el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

En concreto, la administración de Donald Trump revocó las visas de los tres funcionarios, medida que responde a una solicitud de autorización presentada por dos empresas privadas al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para el tendido de un cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong, en China.

¿Qué dijo la Embajada de China en Chile por la decisión de Estados Unidos?

A través de su sitio web, la entidad dijo que "con esta acción, Estados Unidos vuelve a ponerse en posición de dominante en el hemisferio occidental y en contradicción con los intereses de los países de esta región".

"Como es sabido, la mencionada 'infraestructura crítica de telecomunicaciones' se refiere al proyecto en curso de preparación de cable óptico submarino transpacífico Chile–China, lo cual fortalecerá la capacidad de comunicaciones de Chile con su mayor socio comercial, China, y con el centro económico mundial que es Asia, consolidando el liderazgo regional de Chile en la economía digital y las redes internacionales de comunicación", detallaron.

"Este proyecto está basado en las necesidades de ambas partes, concuerda con la voluntad y responde a los intereses de ambos países. Los tres funcionarios chilenos que apoyan y promueven este proyecto han actuado fieles a los intereses nacionales de Chile y a sus virtudes profesionales, ellos merecen respeto y aprecio. La sanción implementada por la parte estadounidense a ellos demuestra un obvio desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile, y exhibe su naturaleza hegemónica y despótica, lo cual ha provocado profunda desaprobación y fuerte rechazo", agregaron.

Respecto al proyecto que cuestionó Estados Unidos, la Embajada de China recalcó que "el proyecto de cable submarino transpacífico Chile–China nunca socave los intereses de terceros países. Estados Unidos, obstaculizando este proyecto con acusaciones infundadas, no tiene otra intención de mantener su monopolio de las telecomunicaciones internacionales. Teniendo en cuenta sus antecedentes oscuros de escuchas y vigilancia a través de cables ópticos que se han revelado en el caso "PRISM", se ve obviamente que Estados Unidos procura continuar espiando y robando información a otros países con los cables ópticos bajo su control. China confía en que los chilenos podrán identificar el verdadero objetivo de Estados Unidos, rechazarán el acoso y defenderán con firmeza la dignidad nacional, los intereses de desarrollo soberano y la autonomía de elegir socios de cooperación".

Embajada de China acusa a Estados Unidos de aplicar "Doctrina Monroe actualizada"

En otro punto, la Embajada de China en Chile acusó a Estados Unidos de aplicar una "versión actualizada" de la Doctrina Monroe.

"Durante más de 200 años, la Doctrina Monroe ha traído interminables guerras, desastres y sufrimientos a los países latinoamericanos. Desde el año pasado, Estados Unidos viene aplicando la versión actualizada de esta doctrina, sin ocultar su codicia de demarcar todo el hemisferio occidental como su esfera de influencia, presionando a los países latinoamericanos que reduzcan cooperaciones con China, amenazando con 'recuperar' el Canal de Panamá, 'adquirir' la isla de Groenlandia y 'anexar' Canadá (...). Todo esto comprueba que la mayor amenaza externa que enfrentan los países latinoamericanos es nadie sino Estados Unidos", afirmaron.

"Quien siembra vientos recoge tempestades, lo que ponen en manifiesto las amenazas incesantes de Estados Unidos no es la fuerza de hegemonía, sino la debilidad. Tarde o temprano, los países latinoamericanos acabarán 'hartos' del acoso estadounidense. Cuanto antes esta superpotencia abandone la mentalidad hegemónica y trate a otros países con igualdad, más beneficio se generará para la seguridad, el desarrollo y la prosperidad de las naciones de esta región, así como para la imagen internacional de Estados Unidos", concluyó la Embajada de China.