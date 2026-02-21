Saltaba el mesón para amenazar a sus víctimas: Detienen a delincuente que robó una farmacia en Ñuñoa

21 feb. 2026 - 23:35 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada del sábado, Carabineros logró la detención de un hombre adulto y de nacionalidad chilena luego de robar una farmacia en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 15:00 horas, en una farmacia ubicada en la intersección de Américo Vespucio con Irarrázaval, lugar en que el delincuente se encontraba tras haber sustraído diversas especies.

¿Qué dijo Carabineros?

Luego de que los uniformados llegaran al local, el antisocial intentó huir, por lo que tomó un bus de locomoción colectiva en dirección al poniente, bajándose Irarrázaval con Coventry, para luego entrar a un recinto comercial, donde intimidó a una víctima con una botella e intentó sustraerle su celular.

El delincuente no logró su cometido, pues fue alcanzado por Carabineros, quienes procedieron a su detención.

La mayor Carolina Pérez, de la 18ª Comisaría Ñuñoa, dijo que "este imputado ingresaba a los locales comerciales, saltando el mesón de atención e intimidando a la encargada de local, para luego sustraer diferentes especies y dinero en efectivo".

Respecto a cómo operaba el delincuente, la mayor Pérez dijo que portaba un arma blanca para amenazar a sus víctimas.

Por último, se detalló que el sujeto registraba antecedentes policiales por el delito de robo con intimidación y violencia. Pasará al respectivo control de detención durante la jornada de este domingo.

