Incendio forestal en San Nicolás consume más de 300 hectáreas y deja dos lesionados

22 feb. 2026 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de San Nicolás, en la región de Ñuble, a raíz del incendio forestal que afecta a la zona desde la tarde de este domingo.

De acuerdo a los antecedentes del organismo, el siniestro ya ha consumido cerca de 350 hectáreas y ha dejado dos personas lesionadas.

El incendio permanece en combate con un despliegue de 12 brigadas, cinco técnicos, tres aviones cisterna y dos helicópteros de Conaf en colaboración con ocho brigadas y dos aviones cisterna Cambium, un avión de coordinación de Arauco y patrulla forestal de Carabineros.

Además, trabajan cuerpos de Bomberos de las comunas de San Nicolás, San Carlos, Ñipas, Ninhue, Coihueco, Chillán, San Ignacio, Bulnes, El Carmen, Portozuelo, Trehuaco, Pemuco, Pinto, Coelemu, Quirihue, San Fabián y Yungay.

"En consideración a este antecedente y en base a la información técnica proporcionada por CONAF, la Dirección Regional de SENAPRED mantiene la Alerta Roja para la Comuna de San Nicolás, por incendio forestal, que se encuentra vigente desde el 22 de febrero de 2026", declaró el organismo la noche de este domingo.