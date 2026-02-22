Su esposo le entregó el galardón: Gloria Estefan vivió emotivo momento tras recibir la Gaviota de Oro en Viña 2026

22 feb. 2026 - 23:19 hrs.

Gloria Estefan vivió una noche inolvidable en la Quinta Vergara: la reina de la salsa hizo bailar al "Monstruo" de principio a fin en la primera jornada del Festival de Viña 2026, y el momento culminó con una emotiva entrega de la Gaviota de Oro (antes recibió la de Plata) de la mano de quien mejor podía dársela: su esposo, Emilio Estefan.

Fue tras interpretar "Conga" junto a Emilio en la percusión cuando llegó el instante más especial de la noche. Aunque Gloria lo había llamado al escenario para que la acompañara mientras contaba cómo compuso su mayor hit, él tenía un propósito distinto: entregarle el máximo galardón del certamen.

El emotivo momento de la familia Estefan

"Ay Dios mío", exclamó la cantante, con el asombro dibujado en el rostro y un abrazo que se convirtió en una de las imágenes de la noche. La pareja se emocionó visiblemente sobre el escenario y agradeció al "Monstruo" con palabras que reflejaron la magnitud del momento.

"Realmente era suficiente con esta gaviota (de plata). Ahora tenemos dos gaviotas, muchas gracias por darnos este increíble honor", dijo Gloria, cerrando una noche que la Ciudad Jardín no olvidará pronto.

