"Qué lindas las letras": La imitación de Kramer a Bad Bunny que sacó carcajadas en el Festival de Viña 2026

23 feb. 2026 - 01:14 hrs.

Stefan Kramer es el primer humorista en presentarse en el Festival de Viña 2026. En la primera parte de su rutina, se tomó el tiempo de hacer un repaso de sus más recordadas imitaciones, aunque hubo una de ellas que llamó especialmente la atención.

Se trata de la imitación a Bad Bunny, quien en febrero estuvo en el show de medio tiempo del Super Bowl de la NFL. Unos días antes, el artista puertorriqueño dio unos conciertos en Chile que causaron furor.

La imitación de Kramer a Bad Bunny

El comediante se refirió a los nombres extraños que tienen algunos artistas, como es el caso de Chayanne, que se llama Elmer Figueroa.

A partir de allí, se centró en Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio: "Qué lindas las letras. Agradezco a Dios que mis hijos hayan crecido con esas melodías", dijo Kramer con sarcasmo.

En ese momento, comenzó a entonar una de sus más célebres canciones: "Debí tirar más fotos de cuando te tuve...", mientras poco a poco exageraba la voz del artista, lo que desató carcajadas del público.

