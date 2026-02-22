Incendios forestales: Revisa las solicitudes de evacuación emitidas hasta el momento por Senapred
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Este fin de semana se han registrado incendios forestales en comunas de la zona centro-sur del país. Aunque algunas emergencias ya han sido controladas, otras siguen en combate.
Por ello, Senapred ha emitido solicitudes de evacuación en los sectores afectados. A continuación, conoce los llamados a evacuar publicados por el organismo en su cuenta de X este domingo.
Cabe destacar que el primer aviso que aparece en esta nota corresponde al más reciente y se irá actualizando conforme se vayan agregando más solicitudes de Senapred.
Solicitudes de evacuación
¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sectores Lajuela y Llaquer, comuna de San Nicolás, Región de Ñuble.— SENAPRED (@Senapred) February 22, 2026
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. RECUERDA actuar con calma y acatar las… pic.twitter.com/ehL1YX6uTD
¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sectores Las Parcelas Vive Chillán km 18 y Huampuli, comuna de San Nicolás, Región de Ñuble.— SENAPRED (@Senapred) February 22, 2026
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. RECUERDA… pic.twitter.com/Dp5J93USVi
