Incendios forestales: Revisa las solicitudes de evacuación emitidas hasta el momento por Senapred

22 feb. 2026 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

Este fin de semana se han registrado incendios forestales en comunas de la zona centro-sur del país. Aunque algunas emergencias ya han sido controladas, otras siguen en combate.

Por ello, Senapred ha emitido solicitudes de evacuación en los sectores afectados. A continuación, conoce los llamados a evacuar publicados por el organismo en su cuenta de X este domingo.

Cabe destacar que el primer aviso que aparece en esta nota corresponde al más reciente y se irá actualizando conforme se vayan agregando más solicitudes de Senapred.

Solicitudes de evacuación

¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sectores Lajuela y Llaquer, comuna de San Nicolás, Región de Ñuble.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. RECUERDA actuar con calma y acatar las… pic.twitter.com/ehL1YX6uTD — SENAPRED (@Senapred) February 22, 2026

¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sectores Las Parcelas Vive Chillán km 18 y Huampuli, comuna de San Nicolás, Región de Ñuble.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. RECUERDA… pic.twitter.com/Dp5J93USVi — SENAPRED (@Senapred) February 22, 2026

