Festival de Viña 2026: Revisa el completo line up de una semana llena de grandes artistas

22 feb. 2026 - 18:19 hrs.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 levanta el telón este domingo 22 de febrero, con una programación que promete emocionar a todos los gustos: desde íconos del pop latino y la música electrónica hasta el humor criollo y las nuevas generaciones del K-pop.

Durante seis noches consecutivas, el emblemático anfiteatro de la Quinta Vergara se convertirá en el escenario de artistas de talla mundial y figuras del espectáculo nacional. Aquí te contamos todo lo que viene noche a noche.

Domingo 22 de febrero – La noche inaugural

La apertura está a cargo de nada menos que Gloria Estefan, la reina indiscutida del pop latino que vuelve a Chile para hacer vibrar a miles de fanáticos con sus clásicos de siempre. La acompañarán el comediante nacional Stefan Kramer y el tenor italiano Matteo Bocelli, hijo del legendario Andrea Bocelli.

Lunes 23 de febrero – Electrónica y sabor colombiano

El segundo día trae a los míticos Pet Shop Boys, el dúo británico de synth-pop que marcó a toda una generación con hits como West End Girls y Go West. En el frente del humor, Rodrigo Villegas se encargará de calentar al público, mientras que Bomba Estéreo pondrá la dosis de energía tropical con su mezcla única de cumbia y electrónica.

Martes 24 de febrero – Pop, comedia y K-pop

El tercer día tiene todo para ser uno de los más eclécticos: el dúo Jesse y Joy traerá su pop en español con letras que enamoran, el comediante Esteban Düch subirá a las tablas, y cerrará la noche el grupo surcoreano Nmixx, que llega para conquistar a los fanáticos del K-pop en Chile.

Miércoles 25 de febrero – Juanes, el rey de la noche

A mitad de semana, el Festival recibe al colombiano Juanes, uno de los artistas latinoamericanos más galardonados de todos los tiempos. Una actuación que sin duda será uno de los momentos más esperados de la edición. Lo acompañan Asskha Sumathra y el grupo humorístico Ke Personajes.

Jueves 26 de febrero – La reina del rock chileno

El penúltimo día tiene nombre propio: Mon Laferte. La cantautora viñamarina regresa a la Quinta Vergara en un reencuentro que promete ser profundamente emotivo para el público local. Completan la noche Piare con Pe en la sección humorística y Yandel Sinfónico, que presentará los clásicos del reggaeton con acompañamiento orquestal.

Viernes 27 de febrero – El gran cierre urbano

La noche de clausura es una fiesta urbana de principio a fin. Paulo Londra, el fenómeno argentino del trap y el pop, encabeza la última jornada. Lo acompañan Pastro Rocha, el rapero chileno Pablo Chill-E y el joven cantante argentino Milo J, uno de los nombres más calientes del género en este momento.

¿Cómo ver el Festival de Viña 2026?

Todas las noches del festival se transmiten en vivo y en directo por Mega, el canal oficial de la competencia. También podrás seguir la cobertura completa en meganoticias.cl, con entrevistas, resúmenes y los mejores momentos de cada jornada.

