Mega y la ANFP sellan acuerdo para transmitir los partidos de la Selección

22 feb. 2026 - 19:12 hrs.

Mega y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) sellaron durante este domingo el acuerdo para la transmisión exclusiva de los partidos de la Selección Chilena para el proceso del Mundial 2030.

El acuerdo lo firmó el Presidente de Megamedia, Carlos Heller y el Secretario General de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Jorge Yunge.

La ceremonia se realizó en el Hotel Sheraton de Viña del Mar, ciudad donde esta noche Mega y todas sus plataformas transmitirán la jornada inaugural del Festival de la Canción 2026.

Tras concretarse la firma oficial de los derechos de transmisión, Megamedia transmitirá las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2030, que se celebrará en Marruecos, España y Portugal, además de Argentina, Uruguay y Paraguay, que también contarán con partidos oficiales por el Centenario.

Transmisión de Clasificatorias, amistosos y más

El acuerdo de nuestro canal y la ANFP no solo contempla los partidos de la Selección Adulta en Clasificatorias, sino también los encuentros en Fecha FIFA y los amistosos de las selecciones juveniles y femeninas en torneos FIFA y Conmebol.

El Presidente de Megamedia, Carlos Heller, señaló que "muy agradecido de la Anfp. Estamos agregando un nuevo hito a Mega. Estamos hoy reunidos en torno ante un gran evento para Chile como es el Festival de Viña 2026 y ahora queremos agregar un nuevo gran evento que une a los chilenos, con energía, que es la Selección Chilena, la Roja, que va a estar en Mega a partir del segundo semestre posterior al Mundial. Vamos camino al Mundial 2030".

"Mega siempre queriendo unir a los chilenos, queriendo acercarnos. Darle las gracias a nuestra audiencia, que nos prefiere día a día. Queremos devolverles la mano transmitiendo estos grandes eventos, que al final nos unen, que es lo que nos interesa, con energía y unir al país", manifestó.

Por otra parte, Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, valoró el acuerdo y recalcó que "viene una serie de partidos amistosos, y las Eliminatorias parten el próximo año. Es una tremenda ilusión".

Mega transmitirá los partidos de "La Roja" a partir del segundo semestre de este 2026, luego del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

