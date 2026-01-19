Mega se adjudica los derechos de transmisión de los partidos de La Roja rumbo al Mundial 2030

19 en. 2026 - 18:12 hrs.

A través de un comunicado, Megamedia confirmó este lunes que se ha adjudicado los derechos para transmitir todos los partidos de La Roja rumbo al Mundial 2030, evento deportivo que se desarrollará en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay.

"Megamedia informa que en el día de hoy se ha adjudicado en forma exclusiva para Chile los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Chilena de fútbol por todo el proceso clasificatorio rumbo al Campeonato Mundial de la FIFA 2030. Ello comprende encuentros oficiales y amistosos de la Selección", indica el comunicado.

"Estos derechos también contemplan los partidos amistosos de la Selección Femenina y de las Selecciones Juveniles en sus procesos a los torneos FIFA y Conmebol", agregaron.

En el escrito destacaron que, de esta manera, Megamedia "será la casa televisiva de la Selección Chilena rumbo al Mundial 2030, a lo que se suma la transmisión del Festival de Viña del Mar hasta el año 2028".

"Para enfrentar este nuevo desafío deportivo, Megamedia pondrá a disposición toda su excelencia en la producción y transmisión de eventos y todo su alcance multimedial como el principal holding de comunicaciones", finaliza.

