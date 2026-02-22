Logo Mega

Hasta llegó público de Argentina: Así está el "Monstruo" en la Quinta Vergara en la previa del inicio de Viña 2026

Este domingo inicia el Festival de Viña del Mar 2026 y los encargados de hacer vibrar al público en la primera gran noche son Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

A poco de que comience el espectáculo, la periodista de Mega, Javiera Ponce, le tomó el pulso al "Monstruo" en la Quinta Vergara, que ya comienza a repletar el recinto.

Así está el "Monstruo" en la previa del Festival de Viña del Mar 2026

La reportera de nuestro canal aprovechó de conversar con los asistentes e incluso se topó con una mujer de Neuquén, Argentina, que viajó 3 mil kilómetros para ver a Gloria Estefan.

"Muy fanática. Hacía muchos años que esperábamos esto y lo logramos", manifestó la trasandina en la Galería de la Quinta Vergara.

Por otra parte, una chilena de Pirque dijo que "nos tocó un buen grupo, así que estoy feliz y emocionada. Más de 30 años siguiéndola". 

En paralelo, una fanática de Matteo Bocelli no se quedó atrás y expresó que "soy de Atacama. Lo sigo desde ese día (desde que se presentó con su padre en el Festival anterior)".

