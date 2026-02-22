Festival de Viña 2026: ¿Cómo votar por el "Artista Popular"? Revisa el paso a paso

22 feb. 2026 - 21:13 hrs.

El Festival de Viña del Mar 2026 no solo se vive en la Quinta Vergara, sino también a través de las plataformas digitales. Como ya es tradición, el público tiene un rol fundamental al elegir a su artista favorito de la jornada, otorgándole un reconocimiento especial gracias a la votación popular.

Si quieres que tu ídolo se lleve el cariño digital, aquí te explicamos cómo participar de manera rápida y sencilla.

¿Dónde votar por el artista favorito de Viña 2026?

Para apoyar a los cantantes o humoristas que se presentan en esta edición, Mega.cl ha dispuesto una plataforma dedicada exclusivamente a este fin. Puedes acceder directamente a través del siguiente enlace:

Vota aquí por tu artista favorito del Festival de Viña 2026

Paso a paso para registrar tu voto

Participar es muy simple, pero debes cumplir con un requisito de seguridad para que tu elección sea validada. Sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial: Haz clic en el enlace de Votación Artista Popular.

Haz clic en el enlace de Votación Artista Popular. Inicia sesión: El sistema te solicitará ingresar con tu cuenta de Google. Esto se hace para asegurar que cada voto sea único y transparente.

El sistema te solicitará ingresar con tu cuenta de Google. Esto se hace para asegurar que cada voto sea único y transparente. Selecciona a tu opción: Una vez dentro, verás la lista de los artistas participantes. Solo debes buscar a tu favorito y confirmar tu elección.

¿Cuándo se conocen los resultados?

Una de las grandes dudas de los televidentes es cuándo se revelan los cómputos. Cabe destacar que los resultados parciales se irán conociendo todas las noches del Festival de Viña del Mar 2026.

Durante la transmisión oficial, los animadores irán comentando cómo se mueve la tabla de posiciones y quién lidera las preferencias del público hasta ese momento, generando expectación hasta la jornada de clausura.

Dato importante: Recuerda que puedes votar desde cualquier dispositivo con acceso a internet, ya sea tu celular, tablet o computador, siempre que tengas una sesión activa de Google.

