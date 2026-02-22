Calor extremo en la zona central: Actualizan aviso por altas temperaturas de hasta 36°C en seis regiones
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo una actualización de aviso por altas temperaturas en seis regiones del país, que en algunos casos podrían alcanzar máximas de 36°.
¿Dónde y cuándo se registrarán las altas temperaturas?
El evento, cuya condición sinóptica responde a una "dorsal en altura", se desarrollará entre la tarde de este domingo 22 y la tarde del miércoles 25 de febrero.
El calor se registrará en la Cordillera Costa, Precordillera y valles de la región de Valparaíso; y en la Cordillera Costa, Valle y Precordillera de las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
Máximas de hasta 36°
Región de Valparaíso
Martes 24:
- Cordillera Costa: 32°C-34°C
- Precordillera y valles precordilleranos: 34°C-36°C
Región Metropolitana
Domingo 22, lunes 23 y martes 24
- Cordillera Costa: 31°C-33°C
- Valle: 32°C-34°C
- Precordillera: 32°C-34°C
Miércoles 25:
- Cordillera Costa: 31°C-33°C
- Valle: 31°C-33°C
- Precordillera: 31°C-33°C
Región de O'Higgins
Domingo 22:
- Cordillera Costa: 31°C-33°C
- Valle: 32°C-34°C
- Precordillera: 32°C-34°C
Lunes 23, martes 24 y miércoles 25:
- Cordillera Costa: 31°C-33°C
- Valle: 31°C-33°C
- Precordillera: 31°C-33°C
Región de Maule
Domingo 22:
- Cordillera Costa: 30°C-32°C
- Valle: 32°C-34°C
- Precordillera: 32°C-34°C
Lunes 23:
- Cordillera Costa: 30°C-32°C
- Valle: 31°C-33°C
- Precordillera: 31°C-33°C
Miércoles 25:
- Valle: 31°C-33°C
- Precordillera: 31°C-33°C
Región de Ñuble
Domingo 22:
- Cordillera Costa: 30°C-32°C
- Valle: 32°C-34°C
- Precordillera: 32°C-34°C
Lunes 23:
- Cordillera Costa: 30°C-32°C
- Valle: 31°C-33°C
- Precordillera: 31°C-33°C
Región de Biobío
Domingo 22:
- Cordillera Costa: 30°C-32°C
Lunes 23:
- Cordillera Costa: 30°C-32°C
- Valle: 31°C-33°C
- Precordillera: 31°C-33°C
¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?
La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".
