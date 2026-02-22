Compensación por Expectativa de Vida: Esta es la edad en que se comienza a pagar

22 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Uno de los beneficios de la Reforma de Pensiones que entró en vigor en enero de este año es la Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida, la que entrega una pensión vitalicia para que las mujeres puedan complementar su jubilación mensual.

Este aporte extra busca igualar lo que hubieran recibido si, al pensionarse, fueran hombres con la misma edad, saldo de ahorro y grupo familiar.

Según se explica en ChileAtiende, cuando una persona jubila, sus ahorros se dividen según lo que vivirá en promedio y, como las mujeres tienen una expectativa de vida mayor, sus pensiones terminan siendo más bajas.

Por lo tanto, este nuevo beneficio garantizará que una mujer reciba la misma pensión que un hombre al jubilarse bajo las mismas condiciones.

¿Desde qué edad se recibe el beneficio?

La compensación está dirigida a todas las mujeres de 65 años y más que reciban una pensión de vejez o invalidez basada en sus cotizaciones obligatorias, propias y del empleador, siempre que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Además, deben estar afiliadas al Seguro Social —creado por la reforma— y tener al menos una cotización en el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir 50 años. Sin embargo, esto último no aplica para las afiliadas al Decreto N° 3.500 (AFP) con anterioridad al 1 de agosto de 2025.

¿Cuál es el monto del beneficio?

La compensación mínima será de 0,25 UF mensuales (casi $10.000). Quienes se jubilen a los 65 años recibirán el 100% del beneficio, pero quienes se pensionen antes de esa edad recibirán un porcentaje decreciente:

64 años: 75% del beneficio .

. 63 años: 50% del beneficio .

. 62 años: 25% del beneficio .

. 61 años: 15% del beneficio .

. 60 años: 5% del beneficio.

Todo sobre Compensación por expectativa de vida