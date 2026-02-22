Reajuste al sector público: ¿En qué mes se dará la nueva alza?

22 feb. 2026 - 08:00 hrs.

La Ley N° 21.806, con la que se zanjó el reajuste de las remuneraciones para el sector público, otorgó un aumento global del 3,4% para los trabajadores del Estado; sin embargo, su aplicación es de forma escalonada.

A contar del 1 de diciembre de 2025, más de 951 mil personas, compuestas por trabajadores del sector público, incluidos los municipios y la salud primaria, profesionales de la salud contemplados en la Ley N°15.076 y personal del Congreso Nacional, recibieron el primer 2% retroactivo.

Pero la mencionada ley suma una segunda fecha —durante el primer semestre de este año— para alcanzar la meta del 3,4% de reajuste, por lo que prontamente los empleados públicos tendrán una nueva alza en sus remuneraciones.

¿Cuándo será la nueva alza del reajuste?

De acuerdo al artículo 1 de la ley, "a contar del 1 de junio de 2026" se debe otorgar "un reajuste de 1,4%", para así completar el 3,4% comprometido por el Gobierno.

El reajuste salarial no es el único beneficio para los empleados públicos que contempla la ley, ya que en esta también se fijaron los bonos de término de conflicto y los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad.

En el caso de estos últimos, los montos son los siquientes:

Aguinaldo Navidad: $71.206 para rentas líquidas de hasta $1.060.493 y $37.666 para rentas brutas de hasta $3.511.800.

para rentas líquidas de hasta $1.060.493 y para rentas brutas de hasta $3.511.800. Aguinaldo Fiestas Patrias: $91.682 para rentas líquidas de hasta $1.060.493 y $63.645 para rentas brutas de hasta $3.511.800.

