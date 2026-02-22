Trump anuncia el envío de un barco hospital a Groenlandia: "Para cuidar a los enfermos de los que no se están ocupando"

22 feb. 2026 - 07:44 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la noche del sábado que estaba enviando un barco hospital a Groenlandia, el territorio autónomo danés del que ha dicho que podría caer en manos de Rusia o China.

La retórica del republicano ha disparado las tensiones entre Estados Unidos y Dinamarca y ha puesto el foco de la geopolítica en el Ártico al insistir en que la isla rica en minerales es vital para su país y la seguridad de la Alianza Atlántica (OTAN).

Trump anuncia envío de barco hospital a Groenlandia

Trump dijo que el barco hospital atendería a muchos enfermos en Groenlandia, pero no dio detalles sobre a quién se refería ni el número de personas a las que ayudaría la embarcación.

"Vamos a enviar un gran barco hospital a Groenlandia para cuidar a muchos que están enfermos, de los que allí no se están ocupando", escribió Trump en una publicación en redes sociales. "¡Ya estás en camino!", añadió.

La publicación en Truth Social incluía una imagen aparentemente generada por inteligencia artificial que mostraba al USNS Mercy —un buque de 272 metros que normalmente está estacionado en el sur de California— navegando hacia unas montañas nevadas en el horizonte. No queda claro si se trataba realmente del buque que se enviaría a Groenlandia.

Agregó que la nave se enviaría en coordinación con el gobernador Jeff Landry (republicano de Luisiana), nombrado enviado de Trump a la isla ártica en diciembre. El mes pasado, Trump se retractó de sus amenazas de apoderarse del territorio, después de alcanzar un acuerdo "marco" con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, para garantizar una mayor influencia de Estados Unidos en ese territorio.

