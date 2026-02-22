Encuentro sería en marzo: Lula le dirá a Trump que quiere igualdad de trato entre todos los países

22 feb. 2026 - 04:09 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el domingo en India que espera decirle a su par estadounidense, Donald Trump, que quiere que todos los países sean tratados igual, sin imposiciones de los grandes sobre los débiles.

"Quiero decirle al presidente Trump que no queremos una guerra fría, queremos tener relaciones iguales con todos los países y recibir de ellos un tratamiento también igualitario", declaró Lula tras una visita a India.

"Si eso es posible, todo volverá a la normalidad, y eso es lo que espero", agregó el líder brasileño, quien continuará su gira en Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos. Tiene previsto encontrarse con Trump posiblemente en marzo.

El presidente brasileño hizo estas declaraciones durante su visita a la India, donde firmó un acuerdo con el primer ministro Narendra Modi sobre minerales críticos y tierras raras. Además, ambos dirigentes aseguraron que esperan llevar el comercio bilateral de sus países a 30.000 millones de dólares en 2030.

Lula criticó la imposición unilateral de aranceles estadounidenses el año pasado, de lo cual, afirmó, "nos enteramos por Twitter". Asimismo, el presidente brasileño vilipendió un "autoritarismo" en las negociaciones con países grandes, como Estados Unidos, en los que uno impone su voluntad al otro, y elogió las deliberaciones con India, que demostró una "política de iguales".

El encuentro entre Lula y Trump

Sobre su futuro encuentro con Trump, Lula insistió en que "no hay nada prohibido en la mesa de negociación", y citó el tema de los minerales.

"Lo que no vamos a permitir es que nuestros minerales críticos y tierras raras sean explotados como en el pasado", cuando "mandábamos para afuera para después comprar producto fabricado", indicó. "Ahora queremos tratar los minerales. Tenemos un consejo mineral para darle mucha más seriedad y objetividad al tratamiento de esa riqueza que el mundo tanto necesita", agregó.

Lula adelantó que en su agenda con Trump pretende incluir el comercio, las alianzas entre universidades, la situación de los brasileños radicados en Estados Unidos y las inversiones estadounidenses en Brasil, algo "que hace tiempo dejó de existir".

"No sé cuál es su pauta, pero espero que después de la reunión tengamos la certeza de tener una relación altamente respetuosa", sostuvo.