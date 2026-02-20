"Entrará en vigor casi de inmediato": Trump firma orden que impone arancel general del 10% tras revés de la Corte Suprema

20 feb. 2026 - 23:05 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump impuso este viernes un nuevo arancel general del 10% tras una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que juzgó que no tiene derecho a imponer tarifas aduaneras como si fueran una emergencia nacional.

El republicano firmó la orden en el Despacho Oval y dijo en sus redes sociales que la medida "entrará en vigor casi de inmediato". El decreto entrará en vigor el 24 de febrero, por un período de 150 días, según un comunicado de la Casa Blanca.

Los socios comerciales de Estados Unidos que alcanzaron acuerdos arancelarios con la administración de Trump ahora enfrentarán el gravamen del 10%, pese a que antes hubieran acordado un porcentaje más alto, dijo la Casa Blanca el viernes a la AFP.

"Sin embargo, esto es solo temporal, ya que la administración recurrirá a otras facultades legales para aplicar aranceles más adecuados o previamente negociados", dijo una fuente del gobierno.

El alto tribunal, de mayoría conservadora, juzgó más temprano que una ley de 1977 en la que Trump se había apoyado para establecer repentinamente tasas a países individuales, trastocando el comercio mundial, "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

El presidente se declaró "profundamente decepcionado" por la sentencia, y acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a "intereses extranjeros". Trump, que ha basado gran parte de su política exterior en una serie de aranceles variables a su antojo, reconoció, sin embargo, que no está claro si deberá reembolsar el dinero recaudado hasta ahora.

Un estudio de la Universidad de Pensilvania cifró que la cifra en juego podría representar hasta 175.000 millones de dólares. Ese aspecto "no fue abordado por la Corte", lamentó Trump ante los periodistas, y ahora los litigios ante los tribunales podrían durar "años".

El juez Brett Kavanaugh, que disintió de la opinión mayoritaria (6 contra 3) de la Corte, advirtió que este proceso legal podría ser un "desbarajuste". Trump no reconoció ningún error o precipitación al utilizar el arma de los aranceles.

El error ha sido de los seis magistrados que votaron en contra, por motivos "políticamente correctos", aseveró. La Corte Suprema actuó "fuera de la ley", llegó a decir el vicepresidente JD Vance en la red social X.

