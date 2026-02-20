Corte Suprema de EEUU declara ilegales los aranceles de Donald Trump

20 feb. 2026 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial.

Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.

La decisión de la Corte Suprema

El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como "recíprocos" por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.

"Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles" mediante la IEEPA, "lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios", explica el alto tribunal.

La reacción de Trump

Desafiante, el presidente Donald Trump anunció un nuevo arancel general del 10% tras la sentencia. El gobierno recurrirá ahora a otras leyes, principalmente el código comercial aprobado en 1974, para seguir gravando a todas las importaciones, dijo Trump unas horas después del revés de la Corte, de mayoría conservadora.

Trump se declaró "profundamente decepcionado" por la sentencia, y acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a "intereses extranjeros".

La decisión de la Corte Suprema confirma sentencias anteriores de tribunales inferiores según los cuales los aranceles que Trump impuso en virtud de la IEEPA eran ilegales.

Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump se extralimitó en su autoridad con gravámenes generalizados y bloqueó que la mayoría de ellos entraran en vigor, pero ese resultado había quedado en suspenso ante la apelación del gobierno.