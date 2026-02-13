Adulta mayor murió al ser atropellada mientras tomaba sol en una piscina en Estados Unidos

13 feb. 2026 - 03:38 hrs.

¿Qué pasó?

Una verdadera tragedia ocurrió esta semana en Florida, Estados Unidos, luego de que una adulta mayor de 65 años muriera al ser atropellada por un auto cuando tomaba sol en una piscina.

Según informó People, la víctima fue identificada como Anastasia Fiona Allman y el hecho ocurrió el sábado 7 de febrero, a eso de las 14:00 horas.

Los detalles del accidente

La policía confirmó que el atropello ocurrió una vez que el vehículo en el que iba otra mujer se salió de la carretera y se estrelló contra unas cercas, impactando con un área de piscinas.

Los primeros antecedentes indican que la conductora pudo haber sufrido un problema médico mientras estaba a bordo del vehículo. Esto, ya que fue derivada a un centro médico, donde fue dada de alta.

Uno de los vecinos que fue testigo del episodio indicó que escuchó un fuerte estruendo que llegó a "sacudir" su casa. En ese momento, corrió para ver qué ocurría y se dio cuenta de que la chofer estaba inconsciente.

"Le grité al operador del 911 por teléfono, pensando que si gritaba más fuerte, traerían una ambulancia más rápido. Pero fue horrible", manifestó.

