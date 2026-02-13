Lanzan campaña de recaudación de fondos para la familia de James Van Der Beek: Ya superó los 2 millones de dólares
- Por Diego Alonzo
Esta semana se confirmó la muerte del actor James Van Der Beek a los 48 años. El intérprete estaba luchando contra un cáncer colorrectal en etapa 3, lo que lo mantuvo alejado de las cámaras.
La esposa de la estrella de "Dawsons Creek" pidió privacidad para este triste momento y dijo que "enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia".
Campaña de recaudación de fondos
El círculo cercano del destacado actor inició una recaudación de fondos en GoFundMe (pincha aquí) con el fin de recibir alrededor de 500 mil dólares. Sin embargo, la cifra fue más allá, y hasta este viernes se habían reunido más de 2 millones de dólares en el sitio web.Ir a la siguiente nota
La donación más importante fue la de un anónimo, que dio 30 mil dólares a la familia de Van Der Beek. A esta se sumó la de Steven Spielberg, que desembolsó 25 mil de la divisa estadounidense.
Según reportaron medios internacionales, la actriz Zoe Saldana también aportó y se comprometió a donar 2.500 dólares mensuales para la familia del intérprete.
Luego de la pérdida de Van Der Beek, tanto Kimberly, esposa del actor, como sus hijos, enfrentan un futuro incierto, considerando los costos médicos de su tratamiento y los gastos funerarios.
