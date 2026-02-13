Balacera deja cuatro personas lesionadas en Puente Alto: Hay un menor de edad entre los heridos

13 feb. 2026 - 01:20 hrs.

¿Qué pasó?

Una balacera se registró en horas de la noche del jueves en la Población Mahuidanche, Puente Alto, la que dejó cuatro personas lesionadas, que debieron ser trasladadas a un centro asistencial.

La fiscal ECOH Arlin Flores entregó una vocería y explicó que los afectados tuvieron que ser derivados al Hospital Sótero del Río para ser atendidos de urgencia.

Un menor de edad entre los lesionados

"Cuatro víctimas ingresaron a dicho recinto asistencial con herida de bala. Entre ellas había dos víctimas extranjeras, un menor de edad y un adulto", sostuvo.

De acuerdo a lo anterior, manifestó que "presuntamente habrían sido víctimas de una balacera en Puente Alto y se dispuso las diligencias a la Brigada de Homicidios, que se encuentra investigando los hechos".

La Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana mencionó que las víctimas extranjeras son dos venezolanos, al que se suma un chileno y un menor de 16 años.

