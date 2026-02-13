Balacera deja cuatro personas lesionadas en Puente Alto: Hay un menor de edad entre los heridos
¿Qué pasó?
Una balacera se registró en horas de la noche del jueves en la Población Mahuidanche, Puente Alto, la que dejó cuatro personas lesionadas, que debieron ser trasladadas a un centro asistencial.
La fiscal ECOH Arlin Flores entregó una vocería y explicó que los afectados tuvieron que ser derivados al Hospital Sótero del Río para ser atendidos de urgencia.
Un menor de edad entre los lesionados
"Cuatro víctimas ingresaron a dicho recinto asistencial con herida de bala. Entre ellas había dos víctimas extranjeras, un menor de edad y un adulto", sostuvo.
De acuerdo a lo anterior, manifestó que "presuntamente habrían sido víctimas de una balacera en Puente Alto y se dispuso las diligencias a la Brigada de Homicidios, que se encuentra investigando los hechos".
La Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana mencionó que las víctimas extranjeras son dos venezolanos, al que se suma un chileno y un menor de 16 años.
