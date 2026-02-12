Yamila Reyna habla por primera vez tras quiebre con Américo: "Por mi integridad física, mental y emocional, decidí priorizarme"

12 feb. 2026 - 13:11 hrs.

A través de sus redes sociales, la animadora Yamila Reyna habló por primera vez sobre el polémico quiebre amoroso con el cantante de cumbia Américo.

Por medio de una publicación, aseguró que está pasando por un difícil proceso personal que la afecta física, mental y emocionalmente y que se relaciona con "decisiones que duelen pero que son necesarias".

"Separarse amando es un paso muy doloroso"

Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, Yamila Reyna publicó un comunicado con el objetivo de aclarar lo que está circulando en la prensa nacional.

"Lo único que diré sobre todo lo que está circulando es lo siguiente: Por mi integridad física, mental y emocional, decidí priorizarme", comenzó escribiendo.

Posteriormente, quiso transparentar un poco su situación actual: "Separarse amando es un paso muy doloroso y espero respeten este momento. Muchas veces ser valiente significa tomar decisiones que duelen, pero que son necesarias para sanar y crecer".

Cerró la publicación con un llamado a la prensa de que no dará más detalles. "A los medios les pido que no insistan, no haré declaraciones al respecto ni hoy ni nunca", enfatizó.

