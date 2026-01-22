"Rey hay uno solo": Leo Rey enciende polémica en la cumbia chilena tras responder a dichos de Américo

22 en. 2026 - 16:43 hrs.

Se desata la polémica en el mundo de la cumbia entre dos de los exponentes más grandes del género: Leo Rey y Américo.

Y es que este último, durante una entrevista en un podcast, fue consultado acerca del éxito de su carrera musical y por el título del "Rey de la Cumbia", y su respuesta generó molestia en el exvocalista de "La Noche".

"Rey hay uno solo"

En una conversación durante "Más Que Titulares", Américo fue consultado acerca de los reconocimientos que ha recibido y el éxito de su carrera, y dijo: "No solamente es que me sienta el rey de la cumbia, y porque este título que alguien me puso, sino que sin duda que lo soy. Hoy me atrevo a decirlo. Sí, lo soy, con todas las letras".

El cantante no terminó allí, ya que continuó reforzando la idea. "Sin duda soy el artista de cumbia más importante de Chile, no hay otro que haya hecho una carrera como yo", cerró.

Tras la entrevista, el programa Que Te Lo Digo le preguntó a Leo Rey sobre los dichos y respondió de manera clara y concisa: "Me parece perfecto que se sienta el rey a pesar de que es un puesto que no se autoproclama, a mi gusto. Aparte que rey hay uno solo", comentó.