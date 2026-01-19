"Me cuesta creer lo grande que estás": La tierna foto de Américo con su hija tras cumplir 14 años

19 en. 2026 - 17:30 hrs.

Américo compartió en sus redes sociales un tierno mensaje de cumpleaños para su hija Dominga, nacida hace 14 años fruto de su relación con María Teresa Órdenes, con quien terminó su matrimonio en 2023.

De paso, el cantante nacional compartió una foto con su hija, en la que aprovechó para chochear con lo grande que se ve la adolescente.

"Me cuesta creer lo grande que estás"

"Feliz cumpleaños, tesoro mío. Me cuesta creer lo grande y hermosa que estás", escribió el intérprete de 'Te Vas', acompañado de una foto abrazando a su pequeña.

"Que Dios te bendiga y te proteja por siempre, mi Domi", añadió Américo en la publicación compartida en su historia de Instagram.

Exesposa de Américo también saludó a su hija

Los saludos para Dominga también llegaron por parte de su madre, 'Pepa', quien publicó una foto de la joven en su cuenta de Instagram.

"Feliz cumpleaños a la niña de mi vida. Solo sé feliz", escribió la mujer, con quien también comparte a su hijo Matheo, de 5 años.