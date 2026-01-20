Américo hace mea culpa con su hija mayor: "Es con la que he estado más ausente"

20 en. 2026 - 23:05 hrs.

Durante una conversación en un podcast, el cantante Américo conversó acerca de la crianza de sus hijos, específicamente con su hija Mabel.

Fue en el espacio conducido por la periodista Javiera Quiroga en donde hizo un mea culpa por la ausencia de su paternidad durante el crecimiento de su hija mayor.

Mencionó además el desafío que significó para él ser padre durante su adolescencia y las críticas que tuvo que enfrentar.

"De los cuatro, es con la que he estado más ausente"

El "rey de la cumbia" reflexionó en Más Que Titulares respecto al tema: "Viví la paternidad de distintas formas y también me genera dolores, y me tiene en conciencia de que hay cosas en las que todavía debo trabajar".

"Sé que de los cuatro, es con la que he estado más ausente. Aun así, siempre está expresando su tremendo amor, yo también, las instancias de poder acompañarla, aconsejarla y apoyarla en lo que ella quiera y necesite", mencionó Américo.

Fue la entrevistadora quien hizo el punto sobre ser papá a los 16 años, y él recordó una publicidad en donde ser padre joven era mal visto por la sociedad, además de indicar que "los abuelos de Mabel eran complicados, entonces era un desafío mayor en esos tiempos".

"Me acuerdo que en esos años había una publicidad donde salía una niña con jumper, tomándose la guatita y decía 'me van a matar', porque estaba embarazada. Y yo era el papá, pero yo decía "Mi mamá, ¿qué van a decir? Me van a matar' Tenía ese pensamiento", rememoró el cantante.