Temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro según Sismología

12 feb. 2026 - 14:19 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves 12 de febrero, a las 13:50 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 131 km al noreste de Socaire, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 247,9 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor