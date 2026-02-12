Ley Jacinta: ¿Qué tipos de vehículos podrán usar cámaras en vez de espejos laterales?

12 feb. 2026 - 15:04 hrs.

¿Qué pasó?

La recientemente promulgada Ley Jacinta incorpora nuevos requisitos y exigencias a la hora de obtener y renovar la licencia de conducir, además de aumentar el monto del SOAP. Sin embargo, la nueva norma incorpora un cambio en la Ley de Tránsito que ha pasado desapercibido.

Se trata de un artículo que incorpora la opción de que algunos vehículos utilicen cámaras con monitores u otros dispositivos tecnológicos en reemplazo de los tradicionales espejos laterales, siempre que cumplan la misma función.

¿Qué vehículos pueden usar cámaras en vez de espejos?

Los vehículos que podrán incorporar una cámara en vez de un espejo son los siguientes:

De transporte de personas

De carga

De movilización colectiva

De características que hagan imposible la retrovisual desde su interior.

Hasta ahora, la legislación exigía de forma exclusiva el uso de dos espejos laterales en todos los vehículos, incluyendo los de carga o de gran tamaño. Sin embargo, con esta modificación, la normativa se actualiza en línea con los avances tecnológicos, habilitando soluciones que permiten reducir puntos ciegos y mejorar la visibilidad del conductor.

Algunos modelos ya incorporan esta tecnología

Con la nueva ley, algunos modelos de vehículos podrán incorporarse al mercado automotor chileno. Uno de ellos es el camión Windrose, un vehículo de alto tonelaje y 100% eléctrico, que incorpora un sistema de cámaras con monitores en reemplazo de los espejos laterales.

Este camión llegó hace algunos meses al país, tiene una autonomía de 670 kilómetros y se encuentra en proceso de homologación.

"La actualización de la normativa es una señal clara de que el transporte de carga en Chile avanza hacia estándares más modernos y seguros. Hoy ya existen vehículos que integran estas tecnologías", aseguró Hernán Searle, gerente General de Trailer Logistics.

Todo sobre Autos