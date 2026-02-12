Incendio en pastizales presenta peligro de propagación en Renca

12 feb. 2026 - 16:43 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, un incendio afectó a pastizales en la comuna de Renca, Región Metropolitana, amenazando a dos empresas cercanas.

El fuego se originó en el sector Luis Alberto Cruz y Canal la Punta, hasta donde se trasladó personal de emergencia.

¿Qué se sabe del incendio?

Las llamas comenzaron en un sitio eriazo, que se encuentra entre dos empresas. Según información preliminar, el incendio presenta peligro de propagación.

Al lugar se trasladaron voluntarios de Bomberos, mientras que no se han informado las circunstancias en que se originó la emergencia.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas a raíz de la acción del fuego.