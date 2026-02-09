Gran incendio afecta a planta procesadora de frutas y verduras en Las Cabras: Bomberos de O'Higgins y la RM atienden la emergencia

09 feb. 2026 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

Bomberos trabaja la tarde de este lunes en el control de un incendio estructural en la planta procesadora de frutas y verduras Verfrut ubicada en el sector de Santa Inés, en la comuna de Las Cabras, región de O'Higgins.

Según se aprecia en varios registros de redes sociales, el siniestro ha provocado una gran columna de humo negro que emana desde la planta de packing ubicada en la Ruta 66, también conocida como el Camino de la Fruta.

El Cuerpo de Bomberos de Las Cabras, Pichidegua, La Estrella y Peumo ya declaró una "segunda alarma de incendio estructural" y despachó varias unidades al lugar de la emergencia.

Debido a la magnitud del siniestro, se activó un batallón con apoyo de Bomberos de toda la sexta región: Peumo, Peralillo, Coltauco. San Vicente de Tagua Tagua, Malloa, San Fernando, Marchigue, Quinta de Tilcoco.

Además, unidades de la Región Metropolitana, específicamente Alhué y San Pedro, también han sido despachadas a la emergencia que se ubica a solo unos kilómetros del lago Rapel.

