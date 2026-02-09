"Corriente en Chorro": Emiten aviso por viento con rachas de hasta 80 km/h desde la Región Metropolitana hasta Biobío

09 feb. 2026 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "viento normal a moderado" que se presentará desde la Región Metropolitana hasta Biobío durante las próximas horas.

Según indica el sitio web de Meteorología, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

¿Cuándo y dónde se producirá el viento?

La medida se encuentra vigente desde la tarde hasta la noche de este martes 10 de febrero, por una condición sinóptica de "corriente en chorro".

El fenómeno se produciría en la Cordillera de las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Rachas de hasta 80 km/h

Entre la Región Metropolitana y el Maule, el viento tendría una velocidad de entre 25 y el 40 kilómetros por hora (km/h), con rachas que llegarían a los 70 km/h.

En Ñuble y Biobío se esperan vientos entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Todo sobre El Tiempo