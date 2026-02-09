"Probabilidad de granizos": Emiten avisos por tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 70 km/h en el sur de Chile

09 feb. 2026 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, emitió un aviso por probables tormentas eléctricas y otro por "viento normal a moderado", fenómenos que afectarán a regiones de la zona sur de Chile en las próximas horas.

Según indica el sitio web de Meteorología, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Aviso por tormentas eléctricas

El aviso por las probables tormentas eléctricas está vigente desde la mañana hasta la tarde de este martes 10 de febrero, a raíz de una condición sinóptica de "frente frío".

El fenómeno se podría producir en el litoral, la Cordillera de la Costa y el valle, de las regiones de La Araucanía y Los Ríos; además del litoral, la Cordillera de la Costa, el valle, Chiloé y el litoral interior, de Los Lagos.

Cabe señalar que Meteorología indicó que en estos sectores también existe la "probabilidad de granizos".

Aviso por viento

También por un frente frío, se espera "viento normal a moderado" en la tarde del martes en La Araucanía y Los Ríos.

En el litoral y el valle de La Araucanía el viento tendría una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora (km/h). Lo mismo se pronostica para el litoral, el valle y la Cordillera de la Costa de Los Lagos, pero con rachas de hasta 70 km/h.

