Video muestra momento en que conductor atropella a delincuente para escapar de una encerrona en Quilicura

09 feb. 2026 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una cámara registró el momento en que un conductor atropella a un delincuente para zafar de una encerrona, hecho ocurrido la tarde del sábado en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

El video se grabó desde un vehículo que avanzaba por la Ruta 5. Al momento de tomar la autopista Vespucio Norte y seguir con dirección al oriente, es que fueron abordados por una banda que intentó robarles.

Conductor atropelló a delincuente para escapar de encerrona

El auto tenía una cámara instalada en la parte delantera y captó en detalle cómo se dieron los hechos.

En el video, la acompañante del conductor menciona que el lugar por el que circulaban era de riesgo. "Dicen que esta pasada es como peligrosa", se le escucha decir.

Delante de ellos iba un vehículo negro marca Audi. De pronto, en una curva, el auto frena y de él bajan dos personas. Aparentemente, uno de ellos portaba un arma de fuego.

Pese a la intimidación, el conductor no se detuvo y dirigió su vehículo hacia los ladrones, atropellando al que no estaba armado. Este salió eyectado hacia el exterior de la ruta.

Desde Carabineros indicaron que no existe denuncia por el delito, sin embargo, aclararon que el vehículo en el que viajaba la banda tenía encargo por robo y fue recuperado en Quilicura.