Tenían 20 empresas "fantasmas": SII se querella contra dos empresarios chinos por fraude al fisco en más de $310 millones

09 feb. 2026 - 10:59 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella criminal en contra de dos empresarios chinos por un perjuicio fiscal que supera los $300 millones, a través del uso de facturas falsas y red de empresas "fantasmas" en Valdivia, región de Los Ríos.

Esto se suma a la acción judicial que hace algunas semanas emprendió el mismo organismo público en contra de cinco comerciantes chinos que operaban en Barrio Meiggs, comuna de Santiago, acusados de evadir impuestos por sobre los $2 mil millones.

Tenían una red de 20 empresas "fantasmas"

De acuerdo al SII, ambos acusados operaban como representantes legales de una empresa Importadora y Exportadora del tipo "mall chino". A los dos empresarios se les acusa del uso de facturas falsas y uso indebido de crédito IVA, los que produjeron un perjuicio fiscal de $310.753.001 actualizado a septiembre de 2025.

La acción judicial, presentada ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, se basa en un proceso de recopilación de antecedentes mediante el cual el SII pudo descubrir una sofisticada red de 20 empresas "fantasmas" que operaban de forma coordinada para facilitar el uso documentos tributarios falsos.

El trabajo fiscalizador permitió establecer que, durante los períodos tributarios de febrero, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, y de enero a junio de 2024, los querellados registraron y declararon 2 de operaciones inexistentes.

Estas maniobras les permitieron aumentar artificialmente los créditos fiscales del IVA, generando un perjuicio de $128.354.512. Además, pudieron declarar costos y gastos falsos en el Impuesto a la Renta de los años tributarios 2024 y 2025, causando un perjuicio de $182.398.489.

Con ello, los querellados pretendían disminuir ilegalmente su carga tributaria mediante documentos de 20 proveedores falsos.

Oficinas virtuales y sin bodegas

La Dirección Regional de Valdivia del SII desarrolló un acucioso proceso de fiscalización, detectando que múltiples empresas proveedoras utilizaban las mismas direcciones IP (Protocolo de Internet) para emitir facturas y declarar impuestos.

En coordinación con las Direcciones Regionales Metropolitanas, se verificaron los domicilios declarados por los supuestos proveedores, constatándose que operaban desde oficinas virtuales sin infraestructura física y donde no fueron ubicados en los domicilios registrados.

También carecían de bodegas o espacios para almacenar mercadería y no contaban con trabajadores contratados.

