Crimen en cárcel de La Serena: Fiscalía confirma "indicios de antropofagia" en el cuerpo de la víctima

08 feb. 2026 - 21:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento crimen conmociona a la región de Coquimbo, en donde este domingo un reo del Centro Penitenciario de La Serena le dio muerte a su compañero de celda y luego cometió un acto de canibalismo con su cuerpo.

Esta última información pudo ser confirmada por fuentes de Meganoticias.cl; sin embargo, ahora es la Fiscalía Regional de Coquimbo quien informó que existen "indicios de antropofagia" en el cuerpo de la víctima.

¿Qué dijo la Fiscalía?

A través de su sitio web, el Ministerio Público señaló que el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) llegó al penal de Huachalalume "para investigar la muerte de un interno y posibles indicios de antropofagia".

Hasta el lugar llegó el fiscal Eduardo Yáñez junto a un "equipo compuesto por un abogado, un atendedor de víctimas y testigos y un analista criminal para investigar la muerte de un interno, presumiblemente a manos de otro".

El persecutor reveló que el equipo ECOH se constituyó en la cárcel "a fin de indagar la muerte de un interno F.S.S.R., a manos de su compañero de celda de iniciales M.I.F.M., quien según antecedentes recabados por este equipo habría acometido contra su compañero con un cuchillo en el cuello, lo que habría motivado su muerte".

"Dentro de lo llamativo con posterioridad al ataque habría comido algunas partes de la víctima (...) Se están indagando varios antecedentes y se remitió el cuerpo al Servicio Médico Legal", añadió el fiscal Yáñez.

Finalmente, el Ministerio Público informó que ambos involucrados serían internos sentenciados y de nacionalidad chilena.

