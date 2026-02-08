Pesar por muerte de joven que ayudaba a damnificados de incendios en Penco: Se sospecha de un contagio de virus Hanta

08 feb. 2026 - 19:55 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del sábado se confirmó el fallecimiento de Matías Ignacio Uribe Nova, un joven de 22 años que el último tiempo se había dedicado a ayudar a los damnificados de los incendios forestales en Penco, región del Biobío.

Tras su muerte, los servicios de salud le practicaron un test rápido de virus Hanta que dio positivo. Sin embargo, su caso aún es "sospechoso", ya que aún falta la confirmación del Instituto de Salud Pública (ISP).

Posible contagio de virus Hanta

De acuerdo a los primeros antecedentes, el joven habría ingresado hace unos días al Hospital de Penco-Lirquén presentando síntomas como fiebre, dolor de cabeza y malestar gastrointestinal, cuestión que hizo sospechar al personal médico de un posible contagio de virus Hanta.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Penco señaló que "en el Hospital Penco-Lirquén se realizaron exámenes de laboratorio y radiografía de tórax, cuyos hallazgos, junto con la evaluación clínica, orientaron al médico de turno a la sospecha diagnóstica de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, motivo por el cual se gestionó su traslado al Hospital Las Higueras para atención de mayor complejidad".

"Durante el período de espera para el traslado, el paciente presentó un paro cardiorrespiratorio, iniciándose de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, las cuales resultaron infructuosas, constatándose su fallecimiento", agregó el municipio.

Debido a estas sospechas, "se realizó la toma de muestra de sangre, efectuándose un test rápido para virus Hanta con resultado positivo. Dicha muestra será derivada al Hospital Guillermo Grant Benavente y, posteriormente, al Instituto de Salud Pública (ISP) para la confirmación diagnóstica correspondiente".

Pesar por muerte de joven voluntario

Matías formaba parte del Club Deportivo Juventud Iberia de Penco, institución en donde era jugador, dirigente y encargado de las series infantiles. "Como club estamos destrozados. Deseamos que Dios le de consuelo y paz a su familia", señalaron sobre la partida del joven al que describieron como "una gran persona".

El mismo pesar compartió en redes sociales la Escuela Forjadores de Chile, establecimiento escolar donde había estudiado el joven: "La Comunidad Forjadores de Chile, se adhiere a las condolencias por la triste partida de nuestro exestudiante Matías Ignacio Uribe Nova".

Síndrome Pulmonar por Hantavirus

El Ministerio de Salud (Minsal) señala que "el Síndrome Pulmonar por Hantavirus es una enfermedad infecciosa aguda, habitualmente grave, que puede ser mortal. Se caracteriza por fiebre alta en una persona previamente sana, calofríos, dolor de cabeza (cefalea), dolores osteomusculares y síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos y dolor abdominal)".

"La fiebre, superior a 38.3 ºC, se acompaña por dificultad respiratoria sin una causa conocida.

Esta enfermedad está presente en nuestro país desde mediados de la década de los 90 y se adquiere por contacto con ratones silvestres de 'cola larga' (Oligoryzomys longicaudatus) portadores del virus", agrega el Minsal.

