"El tratamiento funcionó": Alcaldesa de La Pintana confirma que superó con éxito un cáncer cervicouterino

08 feb. 2026 - 18:52 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), confirmó que superó con éxito un cáncer cervicouterino. En conversación con The Clinic, la jefa comunal expresó que hace muy poco recibió la noticia: "Estoy contenta porque ayer me dijeron que no tengo cáncer. El tratamiento funcionó y eso me emociona y me da más certezas para lo que viene después".

Pizarro fue diagnosticada en agosto del año pasado; desde entonces se sometió a una serie de procedimientos médicos que incluyeron quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y braquiterapia.

"Durante el tratamiento no salí a la calle, una vez terminado; pude salir con cierto resguardo. Yo lo pasé y lo he pasado muy mal porque uno no se puede proyectar, uno no puede planificar, uno vive con una incertidumbre permanente", confidenció.

En la ocasión, también contó que, pese a sentir mucho dolor, postergó durante meses ir al médico por compromisos laborales, algo que definitivamente no aconseja hacer.

"Yo no recomiendo que la gente haga lo que hizo la alcaldesa Pizarro de postergarse y de vivir con dolor durante cuatro meses sin ir al médico por una agenda de compromisos de hitos importantes. Sabía que si iba al médico, lo que tenía iba a ser una operación y el 21 de agosto del año pasado me diagnosticaron cáncer cervicouterino", manifestó.

La alcaldesa dijo que no quería revelar su diagnóstico, pero se sintió presionada a hacerlo tras surgir rumores en redes sociales: "Decidí contarlo porque andaba circulando un audio donde decía que a la alcaldesa le quedan cuatro meses de vida y en redes sociales contrarias a mí revelaron que yo estaba en oncología. Frente a esos dos anuncios, yo decidí contarlo a la comunidad, a mis vecinos, pero también a mis padres".

"Creo que el proceso más fuerte es contarle a tus padres que tienen más de 80 años, que muchas veces dependen de la hija mayor. Me siento a veces acorralada de dejar algunas cosas solo en lo privado y que pasan a ser de exposición pública”, añadió en The Clinic.

Ya con un escenario más alentador, Pizarro dijo que le gustaría volver a ser alcaldesa, aunque sabe que es su último periodo (está en el cargo desde 2016): "Amo lo que hago. He tenido muy pocos días de licencia, vacaciones acumuladas. Porque siento que es necesario gestionar más cosas para la comuna de La Pintana", aseguró.

