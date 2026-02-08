Daniela Aránguiz responde a Antonella Ríos sobre su oficio: "¿A qué se dedica una arquitecta de interior?"

08 feb. 2026 - 20:15 hrs.

Durante una transmisión en vivo de streaming, Antonella Ríos emplazó a Daniela Aránguiz para que explique qué es lo que hace una arquitecta de interior, la carrera que estudió la expareja del "Mago" Valdivia.

Y es que desde que Aránguiz mencionó y destacó en "Only Fama" que ella había estudiado arquitectura de interiores, desde las redes sociales comenzaron a preguntar a qué se dedica una persona con ese título profesional.

"¿A qué se dedica una arquitecta de interior?"

En medio de la "StreamTon", el evento organizado por Danilo Peña, más conocido como Danilo 21, fue que la actriz emplazó a la influencer.

"¿A qué se dedica una arquitecta de interior? Es que te juro que necesito saberlo, pero no estoy hueviando", le dijo Ríos, causando la risa de Danilo 21.

Aránguiz, muy seria, respondió: "Es lo mismo que una decoradora de interiores, pero tiene ramos de arquitectura, entonces puedes mover paredes, haces diseños de yeso".

La exGran Hermano, Trinidad Cerda, le preguntó a la panelista de farándula cuánto dura la carrera. "Cuatro años. No es muy larga y suena muy bonita. Puedes hacer pilotos de departamentos, yo he hecho varios", transparentó.

Revisa el momento:

Todo sobre Daniela Aránguiz