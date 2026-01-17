"He tenido que aprender": Cuco Cerda revela lo más difícil de su relación con Dani Aránguiz y que tiene que ver con Jorge Valdivia

17 en. 2026 - 09:15 hrs.

José Manuel Cerda y Daniela Aránguiz llevan un poco menos de un año juntos, pero parecen tener una relación sólida que se ha consolidado con el tiempo y pese a la diferencia de edad.

Cabe recordar que el hermano de Raimundo Cerda tiene 29 años y Daniela cumplió 40, por lo que hay una diferencia generacional importante.

Recientemente, "Cuco", fue invitado al programa de Canal 13, "Hay que decirlo", en el que fue entrevistado por su situación actual y cómo va su pololeo con Dani.

¿Qué dijo "Cuco" Cerda sobre su relación con Daniela Aránguiz?

"A mí me ha hecho muy bien la Dani. He crecido con ella, mucho (...) Todo se basa en el respeto y la confianza. Yo sé que tengo 10 años menos, pero sí soy un hombre que puede con una mujer como Daniela", señaló.

Pero también comentó algo que no se sabía y es que Cuco reveló qué es lo que más le ha costado de esta relación y que tiene relación directa con Jorge Valdivia, exesposo de su pareja.

"No me incomoda que sea una mujer separada, tampoco que sea una mujer polémica. Pero sí he tenido que aprender cosas nuevas, como estar con una mujer que tiene un exmarido, obvio", dijo.

Sobre si alguna vez ha conversado con el exfutbolista, reveló que la única comunicación que han tenido ha sido "hola y chao. Nada más".

