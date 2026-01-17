"Vuelta alto": Fallece madre de Cecilia y Diana Bolocco a los 90 años

17 en. 2026 - 08:07 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado se confirmó el fallecimiento de Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, a los 90 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por Diana en su cuenta de Instagram, en donde escribió "Vuela alto, mamita querida", acompañando de una emotiva fotografía.

Madre del clan Bolocco padecía cáncer

La madre del clan Bolocco venía atravesando problemas de salud desde hace varios meses a raíz de un cáncer, lo que la llevó a ser internada en una clínica durante esta semana.

De hecho, Diana tuvo que ausentarse del programa que conduce en Chilevisión, en tanto que la exMiss Universo fue vista junto a su esposo, Pepo Daire, en el servicio de urgencias de una clínica.

En diciembre pasado, la menor de las Bolocco se refirió a la salud de su madre: "Está pasando por un periodo complejo, sí... Ha sido duro, ha sido súper difícil".

"Mi mamá está luchando con un cáncer hace muchos años y mi mamá es grande, cumplió 90 años, está delicada de salud", confesó la también periodista.

Rose Marie Fonck nació en 1935 y estaba casada con el empresario Enzo Bolocco Cintolesi, con quien tuvo cinco hijos: Cecilia, Juan Pablo, Rodrigo, Verónica y Diana.

Mira el posteo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diana Bolocco (@dianaboloccof)

