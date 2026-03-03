Betsy Camino responde a los comentarios sobre su cuerpo: "Esa w... es cavernícola"

03 mar. 2026 - 16:57 hrs.

La bailarina cubana Betsy Camino volvió a la pantalla chica y, con ello, también regresaron las críticas en redes sociales. Sin embargo, la artista dejó en claro que los cuestionamientos a su físico no logran afectarla.

Camino conversó con radio FMDOS y abordó sin rodeos los mensajes que ha recibido en plataformas digitales, muchos de ellos apuntando a su cuerpo. La bailarina reconoció haber leído esos comentarios, pero fue enfática en que no le quitan el sueño.

"Sí he visto muchos comentarios, los más malos dicen 'oye, ¿qué le pasó?', 'oye, se comió a la Betsy', 'oye, se comió todos los postres'. Mira, el físico es una pena igual, la verdad a nadie le gusta ver comentarios feos hacia su físico, pero la verdad me tiene sin cuidado, no es un tema que me afecta, y más en el siglo 21, estar hablando del físico, esa wea es cavernícola", publicó La Cuarta.

Más allá de la indiferencia, Betsy también explicó el mecanismo que utiliza para filtrar las opiniones externas: la procedencia de quien emite el juicio. Para ella, las críticas de cuentas anónimas o desconocidos no tienen ningún peso.

"Más encima la mayoría de las personas que critican son cuentas falsas, entonces la gente que no me conoce que emite una opinión mía mala, no me importa. Eso es súper importante, me resguardo siempre en mi círculo y sé que desde el amor me van a dar una buena retribución y siempre constructiva. Si me dicen 'Betsy, mejora el físico', lo tomo de quién viene", afirmó la bailarina.

Todo sobre Famosos