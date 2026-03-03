Por incendio en la Papelera: Llaman a evacuar un sector de la comuna de Puente Alto

03 mar. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó en la tarde de este martes a evacuar un sector de la comuna de Puente Alto, en Santiago, por un incendio estructural en la Papelera.

El organismo indicó que el área es asentamiento Pie Andino, ubicado en calles Eyzaguirre y Pie Andino. Por este motivo, activó la Alerta SAE.

"Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta", indicó en las redes sociales.

Columna de humo negro es visible de varias partes

En medio de la emergencia, quedó en evidencia una enorme columna de humo negro desde la Papelera, en las cercanías del Cerro La Ballena, lo que obligó a evacuar también los campamentos Nueva Cordillera, Pinos de Cordillera y Conjunto Pie Andino.

Asimismo, cibernautas reportaron que recibieron con éxito la Alerta SAE en sus celulares, incluso, viviendo lejos del lugar del siniestro.

