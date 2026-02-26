Incendio afecta a local comercial en Santiago Centro: Bomberos de 14 compañías llegaron a la emergencia

26 feb. 2026 - 11:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio se inició durante la mañana de este jueves en un local comercial de la comuna de Santiago Centro, Región Metropolitana.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que el recinto afectado se encuentra entre Av. Santa Rosa y Franklin. Debido a la emergencia, se declaró 2° alarma de incendio.

Máquinas y voluntarios de 14 compañías se encuentran trabajando en el lugar de los hechos.

Realizan desvíos de tránsito

Desde Transporte Informa de la Región Metropolitana informaron que el tránsito de Av. Santa Rosa al norte está desviado en su totalidad por Bio Bío al oriente.

El organismo recomendó a los conductores optar por vías alternativas.

Hasta este momento, no se sabe si hay personas o bomberos lesionados por este hecho. Además, se desconoce qué habría originado el inicio de las llamas.

