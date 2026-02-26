Neme respalda rutina de Asskha Sumathra en Viña: ?Cuando lo hace un homosexual, descoloca?

26 feb. 2026 - 12:14 hrs.

La presentación de Asskha Sumathra en el Festival de Viña del Mar 2026 generó reacciones divididas en la crítica y en redes sociales. Mientras parte del público valoró los temas abordados en su rutina, otros cuestionaron el tono elevao de algunos chistes.

En ese contexto, José Antonio Neme abordó el tema en el programa Con Gusto a Viña, donde compartió su reflexión sobre la recepción que tuvo el espectáculo en la Quinta Vergara.

La reflexión de Neme

Durante la conversación, el periodista planteó que la incomodidad manifestada por algunos espectadores podría estar relacionada con quién emite el discurso sobre el escenario. “Pareciera que los heterosexuales tienen permiso para hacer rutinas provocadoras y cuando lo hace un homosexual, descoloca”, expresó.

“Sobre el escenario de la Quinta Vergara hemos visto humoristas que se han burlado de presidentes que se han muerto, del cuerpo de la mujer de manera bien grotesca. No estoy necesariamente diciendo que los chistes de Asskha son la Biblia, pero siento que lo que molesta es que el homosexual sexualice una rutina, porque cuando el heterosexual la sexualiza, da un poco lo mismo”, agregó.

Para Neme, existe una diferencia en la manera en que se evalúan las rutinas según quién las presenta. “Nos reímos todos, pero esperamos que el transformista se suba a hablar de la pobreza, del lugar de carencia de donde viene, de lo ridículo que es ponerse una peluca, pero cuando habla de lo que él goza en la cama y goza toda la gente como él, como que eso es demasiado poco estético”, sostuvo.

Todo sobre Festival de Viña