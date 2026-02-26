Video muestra el momento exacto en que los reos "Indio Juan" y "Pelao" se fugan desde la ex Penitenciaría de Santiago

26 feb. 2026 - 12:24 hrs.

¿Qué pasó?

Un video al que tuvo acceso Meganoticias muestra el momento exacto en que los dos reos que estaban recluidos en la ex Penitenciaría se fugaron del recinto carcelario durante la jornada del miércoles pasado.

En concreto, se trata de Tomás González Quezada, apodado como el "Pelao" y quien fue sentenciado a 16 años por homicidio frustrado de carabinero, lesiones graves de carabinero y porte de armas. El segundo hombre es Juan Flores Valenzuela, cuyo apodo es el "Indio Juan", condenado a presidio perpetuo por femicidio.

Reos usaron elementos asociados a Gendarmería para escapar

En el video, cuya data de grabación es a las 12:02 del miércoles, se ve a los hombres salir tranquilamente de la ex Penitenciaría, para después tomar dirección desconocida hasta ahora.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, calificó el hecho como una "fuga sin precedentes", razón por la que anunció la remoción de cuatro altos cargos de la institución, donde se encuentra el director regional metropolitano, el coronel Héctor Labrín.

Según Pérez, los dos hombres "contaron con colaboración -para escapar-, cuyo origen habrá que determinar".